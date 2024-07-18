Kremlin: Türkiye, Karadeniz’de idareci konumundadır

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin durumunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sıkı bir şekilde düzenlendiğini belirterek, Türkiye'nin bölgede idari otorite konumunda olduğunu söyledi.

Kremlin: Türkiye, Karadeniz’de idareci konumundadır

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ülkenin deniz güvenliği stratejisine ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararlarına yönelik imzaladığı kararnameyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR"

Zelenski’nin onay verdiği bu stratejinin ana görevlerinden birinin NATO kuvvetlerinin 'de daimi varlığını sağlamak olduğunu belirten Peskov, “Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz sularında kalma durumu Montrö Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye bu durumda bölgede idareci konumundadır ve yükümlülüklerini oldukça açık ve net bir şekilde yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

"RUSYA GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAK"

Karadeniz’de NATO gemilerinin yoğunlaştığına dikkat çeken Peskov, “Elbette NATO gemilerinin yoğun varlığından bahsederken NATO’ya üye olan kıyı devletleri Bulgaristan ve Romanya'yı da dikkate alıyoruz. NATO devletlerinin Ukrayna çevresindeki çatışmaya daha doğrudan müdahil olduğu düşünüldüğünde mevcut durum Rusya için ek bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır” şeklinde konuştu.

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