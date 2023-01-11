Kremlin: Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedariki haberleri güvenilir değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Foreign Policy'nin yayımladığı bir haberde, "Türkiye’nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddiasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.



Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Peskov, "Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var. Bu nedenle tabii ki tüm bunları dikkatlice takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE BİZİ BİRLEŞTİRİYOR"



Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor" ifadesini kullandı.



Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olup olmadığına yönelik bir soruya Peskov, "Rusya, sorunları müzakereler yoluyla çözmeye her zaman hazır olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca buna hazır olduğumuzu söyledi. Tabii ki hedeflerimize barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak tercih edilen seçenektir" yanıtını verdi.



Peskov, Ukrayna yasalarının Ukrayna Devlet Başkanı'na Rusya ile diyalog kurmayı yasakladığı için Batılıların da Kiev'e bu tür bir esneklik denemesine izin verme eğiliminde olmadığını savundu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda, Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı kararnameyi imzalamıştı.