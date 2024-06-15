Kremlin: Ukrayna ile ateşkes şartlarımız süresiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarının süresiz olduğunu belirterek,q "Burada güvenlik garantilerinin ileride istişare edilmesi söz konusu. Bu kapsamlı, çok derin ve yapıcı bir teklif." dedi.

Kremlin: Ukrayna ile ateşkes şartlarımız süresiz

Peskov, başkent Moskova'da Putin'in açıkladığı ile ateşkes için 'nın şartlarına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ile ateşkes şartlarının uyarı ve ültimatom niteliğinde olmadığını savunan Peskov, şunları kaydetti:

"Bunlar, bir barış inisiyatifi. Burada güvenlik garantilerinin ileride istişare edilmesi söz konusu. Bu kapsamlı, çok derin ve yapıcı bir teklif. Elbette, bunun süresi yok ancak cephedeki durum sürekli değişiyor ve Kiev yönetimi için kötü yönde ileride değişebilir. Bu teklif mevcut duruma göre hazırlandı ve Kiev'in, ileride koşulların değişebileceğini dikkate alması gerekiyor. Onların (Ukraynalılar), Putin'in barış teklifini değerlendirme şansları var."

Sözcü Peskov, Putin'in tekliflerinin belge haline getirilmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini belirterek, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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