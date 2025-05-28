Kremlin: Ukrayna ile müzakerelerin yeri tüm taraflar için uygun olmalı

Rusya ve Ukrayna arasında olası ikinci tur barış görüşmelerinin nerede yapılacağı merak konusu olmayı sürdürürken, Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna müzakerelerinin yeri konusunda henüz bir karar verilmediği, söz konusu yerin tüm taraflar için uygun olması gerektiği ifade edildi.

"BÖYLE BİR GÖRÜŞME SOMUT BİR ANLAŞMANIN SONUCU OLMALI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ve Putin ile toplantıya hazır olduğu açıklamasını da değerlendirdi.

Lavrov, "böyle bir görüşmenin müzakerelerin bir sonucu olması gerektiğine" dikkat çekti. Peskov, böyle bir görüşmenin sadece heyetler arasındaki "somut" bir Rusya-Ukrayna anlaşmasının ardından mümkün olacağına işaret etti.

TRUMP'IN "PUTİN ATEŞLE OYNUYOR" SÖZLERİNE YANIT



Kremlin Sözcüsü, Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" sözlerine de yanıt verdi. Peskov, Trump'ın barış çabalarına minnettar olduğunu söyledi. Peskov, Putin için ulusal çıkarların öncelikli olduğunu ve ABD ile temasların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

LAVROV: MÜZAKERELERİ EN KISA ZAMANDA DUYURACAĞIZ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün başkent Moskova’da düzenlenen 13'üncü Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını belirterek "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.



Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakereleri yeniden başlattıklarını ve bundan dolayı bu ülkelere minnettar olduklarını dile getirdi.



Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "İstanbul'da yapılan müzakerelerde, (Ukrayna'da) tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: EN GERÇEKÇİ YERLER TÜRKİYE, İSVİÇRE VE VATİKAN

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılacak müzakereler için Malta ve Afrika ülkelerinin teklif yaptığını ancak ev sahipliği için en gerçekçi yerlerin Türkiye, İsviçre ve Vatikan olduğunu söylemişti.