Kremlin Ukrayna'nın fırın saldırısını kınadı: Korkunç terör eylemi

Luhansk bölgesinde 28 kişinin öldüğü Ukrayna saldırısına ilişkin Moskova'dan yapılan açıklamada, "Kurbanların sayısı bu terör eyleminin korkunçluğunu ortaya koyuyor" denildi.

Kremlin Ukrayna'nın fırın saldırısını kınadı: Korkunç terör eylemi

Moskova, bugün yaptığı açıklama ile Luhansk bölgesindeki bir fırına 'nın haftasonu düzenlediği ve biri çocuk en az 28 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı. 'nın kontrolündeki bölgede görev yapan yetkililer, öldürülenler arasında bir yerel yönetim bakanı ve iki milletvekilinin de bulunduğunu söyledi.

Kremlin, saldırıyı "korkunç bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Barışçıl altyapıya, bu örnekte de fırına yönelik devam eden saldırılar korkunç terör eylemleridir. Kurbanların sayısı bu terör eyleminin korkunçluğunu ortaya koyuyor" dedi 

Peskov, "Daha fazlasını durdurmak için 'özel askeri operasyon' devam ediyor"diye konuştu.

Luhansk, Moskova'nın ilhak ettiği dört Ukrayna bölgesinden biri.



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