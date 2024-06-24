Kremlin: Ukrayna'nın saldırıları barbarca

Ukrayna'nın Kırım'ı ABD füzeleriyle vurmasının ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov saldırıyı "kesinlikle barbarca" olarak nitelendirdi ve Moskova'nın ABD'ye tepki göstereceğini söyledi.

Kremlin: Ukrayna'nın saldırıları barbarca

dün Kırım'daki Sivastopol'a füzeleri ile hava saldırısı düzenledi. 

Saldırılar ile ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi. 

Sözcü, Kırım saldırısının ardından ABD'yi Rus çocukları öldürmekle suçladı.

OLAY 

Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını dün bildirmişti.

Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.

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