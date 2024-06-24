Kremlin: Ukrayna'nın saldırıları barbarca

Ukrayna dün Kırım'daki Sivastopol'a ABD füzeleri ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar ile ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi.

Sözcü, Kırım saldırısının ardından ABD'yi Rus çocukları öldürmekle suçladı.



OLAY

Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını dün bildirmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.