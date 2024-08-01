Kremlin: Ukrayna’ya F-16 teslimatı cephedeki dinamikleri değiştirmez

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının olası teslimatının, cephedeki dinamikleri önemli ölçüde etkilemeyeceğini söyledi.

Kremlin: Ukrayna’ya F-16 teslimatı cephedeki dinamikleri değiştirmez
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere ’ya Batı ülkelerinden F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teslimatın gerçekleştiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmasa da bazı mesajlar olduğunu hatırlatan Peskov, F-16 savaş uçaklarının ’ya teslimatının Ukrayna ordusu için çözüm olmayacağını savundu.

Peskov, “Burada ‘sihirli bir hap’ yok, her derde deva yok. Kiev rejiminin silahlı kuvvetleri için bu her derde deva olmayacak, bunun farkında olmalılar” ifadelerini kullandı.

RUS ASKERLERİNE ÖDÜL VAAT EDİLDİ

Ukrayna'da kullanılacak F-16’ların ’nın hedefi olacağına dikkat çeken Peskov, “Bu uçaklar ortaya çıkacak, sayıları giderek azalacak, vurulacaklar ve düşürülecekler. Ama elbette bu teslimatlar cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkileyemeyecek” şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna’daki F-16'ların imhası için Rus askeri personeline ödül vadedildiğini de hatırlattı.

Batı kaynaklı bazı gazetelerde, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin teslim edildiği bilgisi yer almıştı. Ukraynalı yetkililer, bu hususta yorum yapmayacaklarını açıklamıştı.

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