Kremlin: Ukrayna’ya ordunun gerekli gördüğü zamanda yanıt verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Ukrayna’nın Rusya hava üslerinde Rus bombardıman uçaklarına yönelik saldırılarını da değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'nın son saldırılarına verilecek yanıtın, Rusya ordusunun gerekli gördüğü şekilde ve zamanda olacağını söyledi.



Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna ile yapılan görüşmelere dair görüşünü desteklediğini de dile getirdi. Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile çalışma seviyesindeki temasların sürmesi gerektiğine işaret etmişti.



TRUMP VE PUTİN, YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK Mİ?

Peskov’a dün Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesi de soruldu. Peskov, iki liderin ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını kaldırması konusunu görüşüp görüşmediği yönündeki soruya “Hayır” cevabını verdi.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in dün Trump ile yaptığı görüşme sırasında Rusya’nın Ukrayna’nın saldırılarına karşılık vermesi gerektiğini söylediğini aktardı. Trump da dün görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Putin’in kendisine Rusya'nın saldırılara karşılık vermesinin gerektiğini söylediğini belirtmişti.

Peskov, açıklamasında ayrıca Putin’in Ukrayna liderlerinin Rusya’daki köprülerin patlatılması yönünde emir verdiğini söylediğini hatırlatarak yaşanan saldırıyı “terörizm” olarak nitelendirdi.



Olası bir Putin-Trump yüz yüze görüşmesi konusunda dün liderlerin bir anlaşmaya varmadığını belirten Peskov, bu görüşmenin gerekli olduğu yönünde genel bir kanaatin olduğunu ancak bu görüşmenin doğru şekilde hazırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

PUTİN'DEN TRUMP'A İRAN MESAJI

Kremlin Sözcüsü, açıklamasında İran ile ilişkilere ve ABD ile İran arasında yapılan nükleer görüşmelerine de değindi.

Peskov, Putin’in Trump’a nükleer müzakerelerinde anlaşmaya varılmasına katkıda bulunmak adına Rusya’nın İran ile ortaklığını kullanmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.