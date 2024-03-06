Kremlin: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını tanımıyoruz

Moskova, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rus askeri yetkililer için çıkardığı yakalama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rus yetkililer için yakalama kararını tanımıyoruz. Biz tüzüğe taraf değiliz" denildi.

Kremlin'in açıklamasında ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Uluslarası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geleceği bildirildi.

UCM, Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarla bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle, dün 2 Rus komutan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunda Hava-Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Kuvvetlerinde Korgeneral rütbeli Sergey Ivanoviç Kobilaş ve Rus Donanmasında Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Nikolayeviç Sokolov hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.



Açıklamada, "İki Rus komutanın, 10 Ekim 2022 - 9 Mart 2023 tarihlerinde Ukrayna'daki saldırılarda sivil altyapıyı hedef alarak, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği" değerlendirmesi yer aldı.