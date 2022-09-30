Kremlin: Yeni katılan topraklara saldırı, Rusya'ya saldırılmış gibi sayılacak

Son dakika haberi! Kremlin, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya katılan Ukrayna topraklarındaki Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin ilhakıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kremlin Ukrayna'daki ilhak etmek üzere olduğu bölgelerin herhangi bir bölümüne yönelik saldırıları, Rusya'ya karşı saldırganlık eylemleri olarak değerlendireceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etme hareketinin bir parçası olarak Ukrayna'nın Rus kuvvetlerinin kontrolü altında olmayan kısımlarını Rusya'ya dahil etmesini de hukuka olarak değerlendireceğini bildirdi. Peskov, ayrıca "Ukrayna'nın müzakere istemediğini" belirterek ilhakın gerçekleşeceğini vurguladı.

Diğer taraftan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün 15:00'te dört bölgenin ilhakını resmen açıklaması bekleniyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke ise bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararını çıktı.

4 BÖLGEDE RUSYA'YA KATILMA KARARI



Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı aldı. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 100’ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42’si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.



Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 56,85’inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı belirtildi.



Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05'i Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullandı.



Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.