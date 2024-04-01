Kremlin: Zelenski'nin görev süresi mayısta sona eriyor

Moskova, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'da seçim yapılmamasına ilişkin, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yetkilerinin mayıs ayında sona erdiği hatırlatıldı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın, Zelenski'nin başkanlık süresinin mayısta sona ereceğine inandığını söyledi.



Peskov ayrıca, İran'ın Rusya'yı güvenlik tehdidi konusunda uyardığı haberi soruldu. Peskov, bu konuda bilgisi olmadığını belirtti.

Öte yandan çöken bir Rus altın madeninde mahsur kalan 13 işçi için arama çalışmasının durdurulduğu açıklanmıştı.

Peskov, Amur bölgesindeki bu olaya ilişkin, mümkün olan tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

