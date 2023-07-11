Kremlin'de sürpriz görüşme: Putin ile Wagner lideri görüştü

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya lideri Vladimir Putin, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve bazı komutanlarla, isyan girişiminden beş gün sonra görüştü." açıklamasında bulundu.



Buna göre Putin, Rusya'da yönetime karşı isyan girişiminde bulunan paralı asker gücü Wagner'in başındaki Prigojin ile 29 Haziran'da Kremlin'de biraraya geldi.



Görüşmede komutanlar ve Prigojin dahil şirket yönetiminden 35 kişi daha vardı.



Peskov, 3 saat sürdüğünü söylediği görüşmede, Putin'in Wagner'in faaliyetleri ve 24 Haziran’da yaşananlar konusunda değerlendirme yaptığını söyledi; komutanların da Putin'e bağlılıklarını bildirdiğini belirtti.



Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti Haberi Görüntüle Öte yandan Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in teslim edilmesini istediği, isyan girişiminden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov da ortaya çıktı.



Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde 67 yaşındaki Gerasimov, askeri komuta merkezindeki bir toplantıya başkanlık yaparken görülüyor.



'General Armagedon' lakaplı Rus komutan Sergey Surovikin'dense hala iz yok. Surovikin'in gözaltına alındığı yönündeki haberlerse resmi kaynaklarca doğrulanmadı.



Bu arada Alman Dış İstihbarat Teşkilatının, Wagner grubunun isyan girişimine ilişkin bir hafta öncesinden haberdar olduğu ileri sürüldü.

Prigojin: Wagner isyanı amacına ulaştı Haberi Görüntüle Alman basınına yansıyan haberlerde, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın Wagner grubunun Kremlin'e karşı ayaklanmasına dair bir hafta öncesinden "belirsiz bir işarete" sahip olduğu belirtildi.



Haberlerde, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın müttefik ülke istihbaratlarıyla temas kurduğu, ancak bilgiyi kesin teyit ettiremediği için Başbakan Olaf Scholz'un bu konuda hızlıca bilgilendirilmediği vurgulandı.