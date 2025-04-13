Kremlin’den ABD açıklaması: Her şey çok iyi gidiyor

ABD-Rusya ilişkileri hafta başında yapılan üst düzey temaslarla da birlikte yakınlaşmaya devam ederken Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya devlet televizyonuna verdiği röportajda, “Her şey çok iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi ile temasların iyi gittiğini söyleyen Peskov, Trump’ın selefi Joe Biden’ın döneminde ilişkilerde yaşanan hasarın seviyesi sebebiyle anında sonuç beklemek için çok erken olduğunu sözlerine ekledi.



PUTİN VE TRUMP “BU YOLDA SABIRLA YÜRÜYOR”



Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Rusya'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü, Moskova ve Washington arasında ilişkilerdeki duruma dair görüş farklılıkları ile ilgili soruya yanıtında, temasların bir dizi farklı düzeyde devam ettiğini, bunların Dışişleri Bakanlığı, istihbarat örgütleri ve Putin’in yatırımlardan sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriev üzerinden de gerçekleştiğini belirtti.



“Ancak elbette anlık sonuçlar beklemek imkansız” diye konuşan Peskov, bunun sebebi olarak Biden döneminde ikili ilişkilerin gördüğü zarara işaret etti.



Putin-Trump toplantısının yakın olup olmadığı sorusuna da cevap veren Peskov, iki ismin “bu yolda çok sabırlı bir şekilde birlikte yürüdüğünü”ancak ilişkileri düzeltmenin çok ciddi ve meşakkatli bir iş olduğunu kaydetti.

PUTİN VE WITKOFF'TAN 4,5 SAATLİK GÖRÜŞME



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da görüşerek Ukrayna meselesinin çözümünü ele almıştı.



Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Witkoff, Putin tarafından St. Petersburg'da kabul edilmişti. Görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı. Putin'in Witkoff ile görüşmesinin yaklaşık 4,5 saat sürdüğü belirtilmişti.



Rusya'ya gelen ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile görüşme öncesi St. Petersburg'taki İsaak Katedrali'ni de ziyaret etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Witkoff'un Rusya'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini bildirmişti.