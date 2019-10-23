Rus Interfax ajansının haberine göre, Kremlin, Washington'ı suçladı. Açıklamada, "ABD sınıra yakın kalmaları ve Türk ordusuyla savaşmaları için Kürtleri cesaretlendiriyor" ifadelerine yer verildi.
Kremlin, "Suriyeli Kürtler Türkiye sınırında çekilmezlerse Türk ordusunun darbesiyle karşı karşıya kalacak" vurgusunu da yaptı.
Kremlin açıklamasında, "ABD Suriyeli Kürtlere ihanet etti" ifadelerine yer verildi.
EK S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ
Rusya'dan bir açıklama da Rus Savunma Tedarik Ajansı'ndan geldi. Moskova ve Ankara'nın Türkiye'ye ek S-400 savunma sistemlerinin satışı için görüştüğü belirtildi.
Kremlin'den "ABD Suriyeli Kürtleri cesaretlendiriyor" açıklaması
NTV HaberDünya
Rusya ile Soçi'de yapılan Suriye mutabakatının hayata geçirilmesine saatler kala Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin, ABD'nin Suriyeli Kürtleri sınırda kalması ve Türk ordusuyla savaşması için cesaretlendirdiğini belirtti.
Rus Interfax ajansının haberine göre, Kremlin, Washington'ı suçladı. Açıklamada, "ABD sınıra yakın kalmaları ve Türk ordusuyla savaşmaları için Kürtleri cesaretlendiriyor" ifadelerine yer verildi.