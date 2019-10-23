Rus Interfax ajansının haberine göre, Kremlin, Washington'ı suçladı. Açıklamada, "ABD sınıra yakın kalmaları ve Türk ordusuyla savaşmaları için Kürtleri cesaretlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Kremlin, "Suriyeli Kürtler Türkiye sınırında çekilmezlerse Türk ordusunun darbesiyle karşı karşıya kalacak" vurgusunu da yaptı.

Kremlin açıklamasında, "ABD Suriyeli Kürtlere ihanet etti" ifadelerine yer verildi.

EK S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ

Rusya'dan bir açıklama da Rus Savunma Tedarik Ajansı'ndan geldi. Moskova ve Ankara'nın Türkiye'ye ek S-400 savunma sistemlerinin satışı için görüştüğü belirtildi.