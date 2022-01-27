Kremlin'den açıklama: Putin Türkiye'ye geliyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arabulucu olabiliriz" sözleri sonrası Kremlin'den bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ederek Türkiye'ye geleceği bildirildi. Ziyaretin zamanı belirtilmedi ancak salgına ve programına bağlı olarak düzenleneceği bildirildi.

PUTİN KARAR VERECEK

Diğer yandan Rusya-Washington hattındaki mektup diplomasisine dair de yeni açıklamalar var.



Rus ajanslarının aktardığına göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temel konularda Washington'dan gelen yanıtın olumlu olmadığını belirtti ancak diplomasiye devam mesajı da verdi.

Yanıtın ikinci konularda ciddi diyalog başlatma umudu verdiğini söyleyen Lavrov, Rusya'nın sonraki adımına Putin'in karar vereceğini de belirtti.



Kremlin'den yapılan açıklamadaysa Lavrov'la Blinken'ın yeniden ne zaman görüşecekleri konusunda henüz anlaşma olmadığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA SİLAH