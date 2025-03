Kremlin’den barış açıklaması: “ABD silahları keserse en büyük katkıyı yapar”

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'daki savaşın en büyük destekçisi olduğunu belirten Peskov, "ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya barış getirme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği kesmesi durumunda, bunun Kiev yönetimini barış sürecine itebileceğini belirtti.



Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği yönünde açıklamalar yaptığını anımsatarak, "Şimdiye kadar savaşın en büyük destekçisi ABD idi. ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak" ifadelerini kullandı.



"ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılması, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacak mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, ABD tarafından bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadığına dikkat çekerek, "Her halükarda yaptırımlara yönelik tavrımız iyi biliniyor. Bu yaptırımlar yasa dışı. İkili ilişkilerin, uygulanan yaptırımların olumsuz yükünden kurtarılması gerekiyor" dedi.



Sözcü Peskov, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladığını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı sağladığını unutmadıklarını vurguladı.



Belarus'un Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olması ihtimalini de değerlendiren Kremlin sözcüsü, Rus ve Belarus liderlerinin her görüşmesinde Ukrayna krizinin ele alındığına işaret ederek, "Bu krizin çözümüne yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.