Kremlin'den barış görüşmesi değerlendirmesi: "Atılım beklemiyorduk"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda gazetecilere Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan barış müzakerelerini değerlendirdi.



Müzakerelerde en az bin 200 esir askerin karşılıklı olarak değişiminin ve cenaze takasının yapılması konusunda uzlaşıya varıldığına dikkat çeken Peskov, şunları kaydetti:



"Müzakerelerde atılım beklemiyorduk. Bu mümkün değil. (Rus heyeti başkanı Vladimir) Medinskiy, dün memorandum taslaklarının birbirine zıt olduğunu söyledi. Ancak gündeme getirdiğimiz konular, yapıcı ve somut sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak anlamlı çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Takas sürecinin devam etmesi ve cenazelerin teslim edilmesi ise insani açıdan son derece önemli ve olumlu bir gelişme. Bu konunun gündemde kalması lazım."

LİDERLER ZİRVESİ OLACAK MI?



Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelerde liderler zirvesinin yapılması konusunu gündeme getirdiğine dikkat çekerek, bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 23 Temmuz Çarşamba günü Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.



Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrimiçi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az bin 200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.