Kremlin'den Biden açıklaması: "Tüm dünya gibi biz de fark ettik"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Almanya'ya ait Rheinmetall şirketinin CEO'su Armin Papperger'a suikast planladığını yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.



Suikast planına ilişkin haberlerin isimsiz kaynaklara dayandırılan sahte haberler olduğu belirtildi. Bu tür raporların ciddiye alınmaması gerektiği ve son derece provokatif bir iddia olduğu vurgulanan açıklamanın ardından Almanya İçişleri Bakanlığı da açıklamalarda bulundu.



Alman İçişleri Bakanlığı sözücüsü ise konuya ilişkin, mevcut tehdit düzeyi göz önünde bulundurularak güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Açıklamada, başta ABD olmak üzere tüm ortaklarla yakın çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.



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BIDEN'IN DİL SÜRÇMESİ



Kremlin ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Putin'i karıştırması üzerine de açıklamalarda bulundu.



Kremlin açıklamasında, "Tüm dünya gibi Biden'ın Putin ve Zelenski'yi karıştırdığını fark ettik" ifadelerine yer verildi.



İsim karışıklığının açıkça dil sürçmesi olduğu aktarılan açıklamada, "Biden'ın dil sürçmeleri ABD'de büyük yankı uyandırdı. Bu ABD'nin konusu, bırakalım Amerikalı seçmenler adaylar arasında karar versin" cümleleri yer aldı.



Açıklama ayrıca Biden'ın Putin hakkında yorumlarının kabul edilemez ve saygısızca olduğu belirtildi ve "ABD devlet başkanına hiç yakışmadığı" aktarıldı.



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BATI SİLAHLARININ KULLANIMI



Kremlin ayrıca NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Batı silahlarını kullanmasına ilişkin açıklamaların yakından takip edildiğini vurguladı.



Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahları Rusya topraklarına ateşlemesine izin vermenin gerilimi tehlikeli şekilde tırmandıracağı kaydedildi.