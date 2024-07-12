Kremlin'den Biden açıklaması: "Tüm dünya gibi biz de fark ettik"

Kremlin sözücü Dmitri Peskov, NATO Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Almanya'nın önde gelen silah şirketlerinden birinin CEO'suna yönelik suikast planını yalanlayan Peskov, NATO Zirvesi'nde yaşananlara yönelik de konuştu. Kremlin açıklamasında Biden'ın gafı hakkında, "Putin ve Zelenski'yi karıştırdığını tüm dünya gibi biz de fark ettik" ifadelerine yer verildi.

Kremlin'den Biden açıklaması: "Tüm dünya gibi biz de fark ettik"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, 'nın Almanya'ya ait Rheinmetall şirketinin CEO'su Armin Papperger'a suikast planladığını yönündeki hakkında açıklama yaptı.

Suikast planına ilişkin haberlerin isimsiz kaynaklara dayandırılan sahte haberler olduğu belirtildi. Bu tür raporların ciddiye alınmaması gerektiği ve son derece provokatif bir iddia olduğu vurgulanan açıklamanın ardından Almanya İçişleri Bakanlığı da açıklamalarda bulundu.

Alman İçişleri Bakanlığı sözücüsü ise konuya ilişkin, mevcut tehdit düzeyi göz önünde bulundurularak güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Açıklamada, başta ABD olmak üzere tüm ortaklarla yakın çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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BIDEN'IN DİL SÜRÇMESİ

Kremlin ayrıca ABD Başkanı 'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Putin'i karıştırması üzerine de açıklamalarda bulundu.

Kremlin açıklamasında, "Tüm gibi Biden'ın Putin ve Zelenski'yi karıştırdığını fark ettik" ifadelerine yer verildi.

İsim karışıklığının açıkça dil sürçmesi olduğu aktarılan açıklamada, "Biden'ın dil sürçmeleri ABD'de büyük yankı uyandırdı. Bu ABD'nin konusu, bırakalım Amerikalı seçmenler adaylar arasında karar versin" cümleleri yer aldı.

Açıklama ayrıca Biden'ın Putin hakkında yorumlarının kabul edilemez ve saygısızca olduğu belirtildi ve "ABD devlet başkanına hiç yakışmadığı" aktarıldı.

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BATI SİLAHLARININ KULLANIMI

Kremlin ayrıca NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın 'ya karşı Batı silahlarını kullanmasına ilişkin açıklamaların yakından takip edildiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahları Rusya topraklarına ateşlemesine izin vermenin gerilimi tehlikeli şekilde tırmandıracağı kaydedildi.

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