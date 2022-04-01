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Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün telefonda görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberler - NTV Haber 01.04.2022 - 13:38

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

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Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış, liderleri bir araya getirme önerisini yinelemişti.

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