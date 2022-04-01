Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 37'nci gününde.

Savaşa ilişkin diplomasi trafiği de sürüyor.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış, liderleri bir araya getirme önerisini yinelemişti.