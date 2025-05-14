Kremlin’den İstanbul zirvesi açıklaması: Rus heyeti Ukrayna heyetini bekleyecek

Ukrayna ve Rusya’nın yarın İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelerde bir araya gelmesi beklenirken, Kremlin’den zirveye ilişkin yeni bir açıklama geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarınki zirveye bizzat katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken Kremlin'den yapılan açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yapılacak Ukrayna barış görüşmelerine katılacak Rus heyetinin üyelerinin, Putin emir verdiğinde açıklanacağı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus heyetinin yarın İstanbul’da olacağını ve Ukrayna heyetini bekleyeceğini belirtti.

Peskov, Putin’in İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelere dair teklifinin halen geçerli olduğunu sözlerine ekledi.