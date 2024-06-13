Kremlin'den Küba'da savaş gemisi açıklaması: "Endişeye gerek yok"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, ABD de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Rus savaş gemilerinin Küba'da tatbikat yapmasından endişe duyması için bir neden olmadığını söyledi.



Rus donanmasına ait bir fırkateyn ve nükleer güçle çalışan bir denizaltı çarşamba günü Havana limanına yanaştı.

RUSYA'NIN GÜÇ GÖSTERİSİ

ABD ve Küba'nın tehdit oluşturmadığını söylediği bu uğrak, Ukrayna savaşı nedeniyle tansiyon yükselirken Rusya'nın bir güç gösterisi olarak görüldü.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Küba'ya herhangi bir füze naklettiğine dair bir kanıt bulunmadığını ancak ABD'nin tetikte olmaya devam edeceğini söyledi.