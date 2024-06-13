Kremlin'den Küba'da savaş gemisi açıklaması: "Endişeye gerek yok"

Kremlin, ABD'nin Küba'daki Rus savaş gemileri konusunda endişelenmesine gerek olmadığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, Rusya'nın Küba'ya füze naklettiğine dair kanıt bulunmadığını ancak ABD'nin tetikte olmaya devam edeceğini söyledi. Kremlin sözücsü Peskov ayrıca, Rusya'nın Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler geliştirme hakkının olduğunu söyleyerek iki ülke ilişkilerindeki potansiyelin çok derin olduğunu vurguladı.

Kremlin'den Küba'da savaş gemisi açıklaması: "Endişeye gerek yok"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Rus savaş gemilerinin 'da tatbikat yapmasından endişe duyması için bir neden olmadığını söyledi.

Rus donanmasına ait bir fırkateyn ve nükleer güçle çalışan bir denizaltı çarşamba günü Havana limanına yanaştı.

RUSYA'NIN GÜÇ GÖSTERİSİ

ABD ve Küba'nın tehdit oluşturmadığını söylediği bu uğrak, Ukrayna savaşı nedeniyle tansiyon yükselirken 'nın bir güç gösterisi olarak görüldü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Küba'ya herhangi bir füze naklettiğine dair bir kanıt bulunmadığını ancak ABD'nin tetikte olmaya devam edeceğini söyledi.

NATO savunma bakanları toplantısı | "Askeri yardımdaki gecikme savaş alanında fark yarattı"

NATO savunma bakanları toplantısı | "Askeri yardımdaki gecikme savaş alanında fark yarattı"

Haberi Görüntüle

'NİN KÜBA'DA RUS ASKERİ KORKUSU

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, 'nın 'ya askeri personel gönderebileceği korkusuyla Washington'da yaşandığı iddia edilen gerginlikle ilgili bir soru üzerine, bu tür tatbikatların olağan bir uygulama olduğunu söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, Rusya gibi büyük bir deniz gücü de dahil olmak üzere tüm devletler için normal bir uygulamadır. Dolayısıyla bu durumda endişelenmek için herhangi bir neden görmüyoruz" diye konuştu.

Amiral Gorshkov fırkateyni ve nükleer güçle çalışan Kazan denizaltısı, Atlantik Okyanusu'nda "yüksek hassasiyetli füze silahları" eğitimi yaptıktan sonra çarşamba günü Küba'ya doğru yola çıktı.

Küba Dışişleri Bakanlığı gemilerin nükleer silah taşımadığını söylerken, bu iddia ABD'li yetkililer tarafından da yinelendi.

Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Haberi Görüntüle

RUSYA-KUZEY KORE İLİŞKİLERİ

Kremlin ayrıca, 'nın Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler geliştirme hakkının olduğunu söyleyerek iki ülke ilişkilerindeki potansiyelin çok derin olduğunu vurguladı.

Peskov, "Kuzey Kore bizim komşumuz, ikili ilişkilerimizi geliştirdiğimiz dost bir ülke. Bunu yukarı yönlü olarak yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTIN, KUZEY KORE'YE GİDECEK

Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerine devam edeceğini vurgulayarak, "İlişkilerimizin gelişmesi için potansiyel çok derin. Komşularımızla iyi ilişkiler geliştirme hakkımızın kimseyi ilgilendirmemesi ve kimse tarafından sorgulanmaması gerektiğine inanıyoruz" diye devam etti.

Rusya'nın Vedomosti gazetesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore ve Vietnam'ı ziyaret edeceğini bildirmişti. Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

NATO savunma bakanları toplantısı | "Askeri yardımdaki gecikme savaş alanında fark yarattı"

NATO savunma bakanları toplantısı | "Askeri yardımdaki gecikme savaş alanında fark yarattı"

Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Taleplerimiz itiraz gerektirmiyor"

Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Taleplerimiz itiraz gerektirmiyor"

Kanını sivrisineklere veriyor, rekoru 15 bin ısırık!

Kanını sivrisineklere veriyor, rekoru 15 bin ısırık!

Kuzey Kore ve Japonya'nın "gizli görüşme yaptığı" iddia edildi

Kuzey Kore ve Japonya'nın "gizli görüşme yaptığı" iddia edildi

Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...