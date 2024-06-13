Kremlin'den Küba'da savaş gemisi açıklaması: "Endişeye gerek yok"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, ABD de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Rus savaş gemilerinin Küba'da tatbikat yapmasından endişe duyması için bir neden olmadığını söyledi.
Rus donanmasına ait bir fırkateyn ve nükleer güçle çalışan bir denizaltı çarşamba günü Havana limanına yanaştı.
RUSYA'NIN GÜÇ GÖSTERİSİ
ABD ve Küba'nın tehdit oluşturmadığını söylediği bu uğrak, Ukrayna savaşı nedeniyle tansiyon yükselirken Rusya'nın bir güç gösterisi olarak görüldü.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Küba'ya herhangi bir füze naklettiğine dair bir kanıt bulunmadığını ancak ABD'nin tetikte olmaya devam edeceğini söyledi.
ABD'NİN KÜBA'DA RUS ASKERİ KORKUSU
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Küba'ya askeri personel gönderebileceği korkusuyla Washington'da yaşandığı iddia edilen gerginlikle ilgili bir soru üzerine, bu tür tatbikatların olağan bir uygulama olduğunu söyledi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, Rusya gibi büyük bir deniz gücü de dahil olmak üzere tüm devletler için normal bir uygulamadır. Dolayısıyla bu durumda endişelenmek için herhangi bir neden görmüyoruz" diye konuştu.
Amiral Gorshkov fırkateyni ve nükleer güçle çalışan Kazan denizaltısı, Atlantik Okyanusu'nda "yüksek hassasiyetli füze silahları" eğitimi yaptıktan sonra çarşamba günü Küba'ya doğru yola çıktı.
Küba Dışişleri Bakanlığı gemilerin nükleer silah taşımadığını söylerken, bu iddia ABD'li yetkililer tarafından da yinelendi.
RUSYA-KUZEY KORE İLİŞKİLERİ
Kremlin ayrıca, Rusya'nın Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler geliştirme hakkının olduğunu söyleyerek iki ülke ilişkilerindeki potansiyelin çok derin olduğunu vurguladı.
Peskov, "Kuzey Kore bizim komşumuz, ikili ilişkilerimizi geliştirdiğimiz dost bir ülke. Bunu yukarı yönlü olarak yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
PUTIN, KUZEY KORE'YE GİDECEK
Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerine devam edeceğini vurgulayarak, "İlişkilerimizin gelişmesi için potansiyel çok derin. Komşularımızla iyi ilişkiler geliştirme hakkımızın kimseyi ilgilendirmemesi ve kimse tarafından sorgulanmaması gerektiğine inanıyoruz" diye devam etti.
Rusya'nın Vedomosti gazetesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore ve Vietnam'ı ziyaret edeceğini bildirmişti. Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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