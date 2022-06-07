Kremlin’den Odesa’dan tahıl ihracatı açıklaması: Somutlaşmış bir anlaşma yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Odesa’dan tahıl ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik süreci değerlendirdi.

Söz konusu sürece dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çeşitli açıklamalar yaptığını anımsatan Peskov, “Putin, Ukrayna’nın limanların civarındaki mayınları temizlemesi gerektiğini söylemişti. Böylelikle, yasadışı silah sevkiyatına yönelik bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yüklenebilecekler. Bu sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok.” şeklinde konuştu.

Peskov, Odesa’dan ayrılacak gemilerin uluslararası sulara çıkmasına destek de olabileceklerini söyleyerek, sürece dair bir takvimin de belirlenmediğini sözlerine ekledi.

PUTİN BELARUS’U İŞARET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın tahılının diğer ülkelere ulaştırılması için Belarus'u işaret etmişti.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e verdiği mülakatta, küresel gıda krizi ile tahıl sevkiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Gıda alanında yaşanan sorunlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Şubat 2020'den 2021'in sonuna kadar, iki yıldan az bir sürede, ABD’deki para arzı 5,9 trilyon (dolar) arttı. Bu matbaanın eşi benzeri olmayan bir şekilde çalışmasıdır. Toplam para arzı yüzde 38,6 arttı.” demişti.

ABD’li bazı yetkililerin de kabul ettiği bu hatanın gıda fiyatlarını artırdığını anlatan Putin, ikinci sorunun da Avrupa’nın enerji alanında attığı adımlar olduğunu söylemişti.