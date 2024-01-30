Kremlin'den Orta Doğu’da gerilimi azaltma çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin İran'a ait tesislere yönelik olası misilleme saldırısına olumlu bakmadıklarını belirtti. Peskov,  bölgedeki gerginlik düzeyinin son derece endişe verici olduğuna inandıklarını söyleyerek devletleri gerilimi azaltacak adımlar atmaya çağırdı.

Kremlin'den Orta Doğu’da gerilimi azaltma çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nin Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne gerçekleştirilen saldırıya misilleme olarak ’a ait tesislere saldırı düzenleme ihtimalini değerlendirdi.

Bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bölgede görülen yüksek çatışma potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda durumun istikrarsızlaşmasına, gerilimlerin tırmanmasına yol açabilecek hiçbir eylemi olumlu karşılamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, gerginliğin azaltılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirterek bölgedeki gerginlik düzeyinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Peskov özellikle Orta Doğu’da devletleri çatışmanın daha da yayılmasını önlemeye yardımcı olacak adımlar atmaya çağırdı.

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ABD GÜÇLERİNE İHA SALDIRISI

Suriye sınırı yakınında konuşlanmış ABD üslerine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürülmüştü.

Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

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