Kremlin'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Papa Francis'in "beyaz bayrak" kaldırma çağrısına yanıt verdi. Papa, Kiev'in "beyaz bayrağı kaldırma cesaretine sahip olması" gerektiğini söylemişti.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, Papa Francis'in Ukrayna'nın müzakerelere başlaması yönündeki çağrısını yorumlayarak, Başkan Vladimir Putin'in defalarca Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek için görüşmelere hazır olduğunu söylediğini söyledi.
UKRAYNA'DAN SERT YANIT
Ukrayna da "beyaz bayrak çağrılarına yanıt vermişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medyada, "Bizim bayrağımız sarı ve mavi bir bayraktır. Bu, kendisiyle yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır. Asla başka bayrak kaldırmayacağız" demişti.
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