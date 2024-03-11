Kremlin'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt

UKRAYNA'DAN SERT YANIT



Ukrayna da "beyaz bayrak çağrılarına yanıt vermişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medyada, "Bizim bayrağımız sarı ve mavi bir bayraktır. Bu, kendisiyle yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır. Asla başka bayrak kaldırmayacağız" demişti.

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