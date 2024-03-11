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Kremlin'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Papa Francis'in Ukrayna ile ilgili müzakerelerde "beyaz bayrak" kaldırmalı çağrısına yanıt verdi. Peskov, açıklamasında Rusya'nın Ukrayna krizini çözmeye hazır olduğunu söyledi.

Kremlin'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Papa Francis'in "beyaz bayrak" kaldırma çağrısına yanıt verdi. Papa, Kiev'in "beyaz bayrağı kaldırma cesaretine sahip olması" gerektiğini söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, Papa Francis'in 'nın müzakerelere başlaması yönündeki çağrısını yorumlayarak, Başkan Vladimir Putin'in defalarca 'nın Ukrayna krizini çözmek için görüşmelere hazır olduğunu söylediğini söyledi.

Kiev'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt

Kiev'den Papa'nın "beyaz bayrak" çağrısına yanıt

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UKRAYNA'DAN SERT YANIT

Ukrayna da "beyaz bayrak çağrılarına yanıt vermişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medyada, "Bizim bayrağımız sarı ve mavi bir bayraktır. Bu, kendisiyle yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır. Asla başka bayrak kaldırmayacağız" demişti.

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