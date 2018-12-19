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Rusya'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot sistemi satışına onay vermesine yönelik bir açıklama geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Patriot satışına onay verilmesinin Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze anlaşmasını etkilemeyeceği bildirildi.
Açıklamada, 'S-400'lerin satışının her koşulda tamamlanacağı' ifade edildi.
ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye füze satışının birbirinden ayrı işlemler olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin Rus füzeleriyle ilgili bilgileri ABD ile paylaşacağını düşünmüyoruz" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti.