Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesi için "anlaşma" şartı

Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin ardından Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya tarafından görüşmelerde ortaya konulan şartlar hakkında yorumda bulunmayacaklarını, müzakerelerin kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.



Ukrayna tarafının iki ülke liderlerinin doğrudan görüşmesi talebini sürdürmesinin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir görüşme olabileceği ancak bunun sadece belirli anlaşmalara varılması halinde gerçekleşebileceği ifade edildi. Peskov, bu anlaşmaların ne olduğu hakkında ise detaylı bilgi vermedi.

PUTİN, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK Mİ?



Peskov, açıklamasında, "Rusya için meselenin Ukrayna tarafında belgelerin tam olarak kimin tarafından imzalanacağı olduğunu" söyledi.

İstanbul’daki görüşmelerin ardından bir sonraki adımın ne olacağına da değinen Peskov, “İstanbul görüşmelerinden sonraki hamle, esirlerin takası ve koşulların olduğu listelerin takas edilmesi” açıklamasında bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump ve Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin olarak ise Peskov, “Eğer Trump ile bir görüşme yararlı addedilirse bunu duyuracağız” dedi. Açıklamada, Rusya ve ABD arasında bir temas olmadığı bilgisi de verildi.

