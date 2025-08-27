Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin, Ukrayna'da barışı sağlamak için ABD'nin gösterdiği çabaları övdü ve bu ay Alaska'da düzenlenen ABD-Rusya zirvesinin “anlamlı ve gerekli” olduğunu belirtti.



Ancak Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere, Moskova'nın Kiev'e güvenlik garantisi konusunda Avrupa'nın önerilerini olumsuz değerlendirdiğini söyledi.

Peskov, NATO ülkelerinden hiçbir askerin Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiği yönündeki Rusya'nın uzun süredir devam eden tutumunu yineledi.

Peskov ayrıca Rusya ve Ukrayna lideleri arasında yapılacak herhangi bir toplantının “iyi hazırlanmış” olması gerektiğini belirterek, Vladimir Putin ve Volodimir Zelenski arasında yakında bir barış zirvesi düzenleneceği yönündeki görüşü bir kez daha reddetti.



Peskov, “Herhangi bir üst düzey veya en üst düzey temasın etkili olabilmesi için iyi hazırlanmış olması gerekir” dedi.



Peskov ayrıca, Rus ve Ukrayna müzakere ekiplerinin başkanlarının “iletişim halinde” olduğunu, ancak gelecekteki görüşmeler için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.