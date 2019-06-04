Açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptı. Sözcü; gazetecilere Türkiye'nin S-400 alımı konusunda ABD ile çalışma grubu kurma teklifini değerlendirdi.



Peskov, "Ankara’nin bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil" dedi.



"Türkiye, kendi planlarini üçüncü ülkelerle istişare edebilir." diyen Sözcü Peskov; "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktir" ifadelerini de kullandı.