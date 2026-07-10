Kremlin'den S-400 açıklaması. "Türkiye ile temastayız"

Kremlin , Türkiye 'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devredeceği yönündeki haberlerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, konunun son derece hassas olduğunu belirterek Rusya'nın Türkiye ile bu konuda temas halinde olduğunu söyledi.

“SON DERECE HASSAS BİR KONU”

Türkiye'nin S-400 sistemlerini ismi açıklanmayan bir Körfez ülkesine devretmeye hazırlandığı yönündeki haberleri ve Ankara'nın bu adım için Moskova'dan izin isteyip istemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, ayrıntıya girmekten kaçındı.

Peskov, "Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, bunun son derece hassas bir mesele olduğudur. Ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

S-400 KRİZİ VE YAPTIRIMLAR

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında ABD'nin CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Washington ayrıca Ankara'yı, ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

S-400 sistemlerinin geleceği, son dönemde Türkiye ile ABD arasında savunma alanındaki temasların yeniden hız kazanmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmiş durumda.