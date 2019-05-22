ABD medyasında yer alan haberde, "Türkiye'nin Amerikan Patriot hava savunma sistemiyle ilgili karar vermesi için iki haftadan az bir süresi var" ve "S-400'lerin teslimi gerçekleşirse Türkiye olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" ifadeleri kullanılmıştı.



Kremlin, Türkiye'nin Rusya ile arasındaki S-400 anlaşmasının zorla iptal ettirilerek yerine Amerikan Patriot sistemi alınmasına ilişkin ültimatomların kabul edilemez olduğu ifade edildi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına yönelik yaklaşımını olumsuz bulduklarını belirterek, "Ankara'nın da ifade ettiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır" dedi.



Putin'in Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya bu tür bir yaklaşıma son derece olumsuz bakıyor. Ankara'nın da belirttiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır" diye konuştu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var, bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. S-400 için Rusya'ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı" ifadesini kullanmıştı.



SORU&CEVAP: S-400'LER NEDEN ÖNEMLİ? (VİDEO)

