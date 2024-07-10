Kremlin'den tampon bölge açıklaması: "Zamana ihtiyaç var"

Rusya tarafından yapılan açıklamada, ordunun Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir "tampon bölge" oluşturmak için çalışmaya devam ettiği ancak bunun zaman alacağı belirtildi.



Devlet Başkanı Vladimir Putin, mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın sınır bölgelerini, özellikle de Harkov'a komşu olan Belgorod'u Ukrayna saldırılarından korumak için bir tampon bölge oluşturduğunu söylemişti.



Rusya'nın Belgorod'un güvenliğini garanti altına almasının ne kadar süreceği sorusu üzerine Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Elbette bu görevin gerçekleştirilmesi zaman alacak. Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.



Belgorod bölge valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Shebekino kasabasına yönelik bombardımanında bir kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi.



Gladkov'a göre olayda üç çok katlı konut binası, birkaç ticari tesis, bir sanayi kuruluşu ve 20 araç hasar gördü.



Shebekino ve daha geniş anlamda Belgorod bölgesi, üçüncü yılına giren savaş boyunca sık sık Ukrayna topları ve insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.