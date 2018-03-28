Kremlin'den Trump-Putin buluşmasına ilişkin açıklama
ntv.com.trDünya
Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD'nin 60 Rus diplomatı sınırdışı etmesine rağmen Kremlin'in görüşmeye açık olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın görüşme fikrine halen açık olduğunu ifade etti.
Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim zaferinin ardından tebriklerini iletmiş ve Rus liderle yakın zamanda buluşma ihtimallerinin olduğunu söylemişti.
ABD önceki gün 60 Rus diplomatın sınırdışı edilmesine karar vermişti. ABD'yle birlikte AB ve NATO'da Rus diplomatların görevlerine son verdiğini açıkladı. Rus diplomatların sınırdışı edilmeleri kararları İngiltere'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine bağlı olarak alındı.