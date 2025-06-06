Kremlin’den Trump’ın “çocuk kavgası” sözlerine yanıt: Bizim için varoluşsal

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını “çocuk kavgasına” benzeten sözlerine yanıt verdi.

Peskov, Trump’ın sözlerinin sorulması üzerine, Trump’ın bu konuda kendi fikrine sahip olma hakkının bulunduğunu ancak savaşın Rusya için kendi güvenliğini ve ülkenin geleceğini korumakla ilgili varoluşsal bir mesele olduğunu söyledi.



ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, “Bazen iki küçük çocuğun deli gibi kavga ettiğini, birbirlerinden nefret ettiklerini, parkta kavga ettiklerini görürsünüz… Bazen onların bir süre kavga etmesine izin vermek onları ayırmaktan daha iyidir” diye konuşmuştu.



“TRUMP-MUSK KAVGASI ABD’NİN İÇ MESLESİ”



Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü açıklamasında ABD Başkanı Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki kavgayı da değerlendirdi.



Peskov, Rusya’nın söz konusu tartışmaya dahil olmayacağını ama Trump’ın durumu ele alacağına emin olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü, iki isim arasındaki kavganın ABD’nin iç meselesi olduğunu sözlerine ekledi.

