Kremlin’den Trump’ın “Putin çıldırdı” sözlerine yanıt: Herkes aşırı duygusal

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği en büyük hava saldırısının ardından sarf ettiği sözlere Kremlin’den yanıt geldi.



Basın mensupları, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “tamamen çıldırdığını” söylemesi hakkında soru yöneltti. Peskov, soruya yanıtında, Ukrayna ile barış müzakerelerinin başlatılmasına yardım ettiği için Trump’a ve ABD halkına teşekkür etti ancak Trump ve diğerlerinin “duygusal olarak aşırı yüklenmiş” olabileceğini söyledi. Peskov, yanıtında, “Bu çok hayati bir an ve bu elbette kesinlikle herkesin duygusal aşırı yükü ile ve duygusal tepkileri ile ilişkili" ifadelerini kullandı.



UKRAYNA: RUSYA EN BÜYÜK İHA SALDIRISINI DÜZENLEDİ



Rusya ordusu, cumartesi gece saatlerinde Ukrayna’ya savaşın başından bu yana bir gecede düzenlediği en büyük hava saldırısını düzenlemişti. Trump da bu saldırının ardından Putin’i eleştiren bir paylaşım yaparak “tamamen çıldırdığını” söylemişti.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, bugün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya’nın pazarı pazartesi bağlayan gece 355 insansız hava aracı (İHA) ve dokuz füze ile saldırı düzenlediğini belirtti. Hava Kuvvetleri Sözcüsü, bunun Rusya’nın savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük İHA saldırısı olduğunu belirtti.



Cumartesi gecesi düzenlenen saldırının da İHA ve füze sayısı bakımından bir gecede düzenlenen en büyük hava saldırısı olduğu belirtilmiş, Ukrayna bu saldırıda Rusya’nın 298 İHA ve 69 füze kullandığını belirtmişti.



TRUMP NE DEMİŞTİ?



ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemesinin ardından Putin'in eylemlerini eleştirmişti.



Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor" demişti.



Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar" değerlendirmesinde bulunmuştu.



ZELENSKİ’Yİ DE ELEŞTİRDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi de eleştiren Trump, "Başkan Zelenski bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur” demişti.



Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve (Eski ABD başkanı Joe) Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum" ifadesini kullanmıştı.