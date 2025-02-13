Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Öyle ya da böyle müzakere masasına oturacaklar

Kremlin'den Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin yeni açıklama geldi.  Sözcü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın "Öyle ya da böyle barış müzakerelerine katılacağını" söyledi.

Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Öyle ya da böyle müzakere masasına oturacaklar

Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump ve Devlet Başkanı Vlademir Putin arasında dün gerçekleşen görüşmeye yönelik yeni açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın "Öyle ya da böyle barış müzakerelerine katılacağını" söyledi.

Ayrıca Ukrayna ile barış müzakerelerinde ana muhataplarının ABD olduğunu ifade etti.

Diğer yandan Rus Haber Ajansı Interfax da Putin-Trump görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze görüşme öncesi hazırlıkların haftalar ya da aylar sürebileceği belirtildi.

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