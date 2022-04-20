Kremlin’den Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklama

Kremlin’den Ukrayna ile yapılan müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 13:19

Kremlin’den Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklama

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Rusya'nın Ukrayna başlattığı savaşın 56. gününde Kremlin yönetiminden yeni bir açıklama yapıldı. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz.” dedi.

Peskov, Ukrayna’nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da “Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller.” yanıtını verdi.

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