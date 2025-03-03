Kremlin'den Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde Lancaster House’da Ukrayna Zirvesi düzenlendi. Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, zirveye ilişkin açıklamasında, zirveye katılan Avrupalı liderlerin Kiev’e yönelik yardımları arttırma sözlerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmediğini söyledi.

Peskov, İngiltere’nin 5 bin hava savunma füzesi satın alabilmek için yaklaşık 2 milyar dolarlık destek de dahil olmak üzere zirvenin sonuçlarının çatışmaların devam etmesine imkan