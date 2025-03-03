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Kremlin'den Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Londra'daki Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin açıklamasında, zirveye katılan Avrupalı liderlerin Kiev'e yönelik yardımları arttırma sözlerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmediğini söyledi.

Kremlin'den Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde Lancaster House’da Zirvesi düzenlendi. Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, zirveye ilişkin açıklamasında, zirveye katılan Avrupalı liderlerin Kiev’e yönelik yardımları arttırma sözlerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmediğini söyledi.

Peskov, İngiltere’nin 5 bin hava savunma füzesi satın alabilmek için yaklaşık 2 milyar dolarlık destek de dahil olmak üzere zirvenin sonuçlarının çatışmaların devam etmesine imkan

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