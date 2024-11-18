Kremlin'den uzun menzilli füze tepkisi: "ABD yangına körükle gidiyor"

ABD, Ukrayna'nın Rus topraklarında uzun menzilli füze kullanma talebini sonunda kabul etti.



Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın derinliklerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.



Kremlin'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD yapımı silahlarla saldırmasına izin verilmesi halinde bunun tansiyonun yükselteceğini belirtti. Peskov ayrıca bu kararın ABD'nin savaşa daha fazla müdahil olması anlamına geldiğini vurguladı.

"HEDEF ALAN UKRAYNA DEĞİL, İZİN VERENLER OLACAK"



Raporların henüz herhangi bir kaynağa dayandırılmadığını belirten Peskov, "Batı silahları Rusya'nın derinlerine ateşlenirse, hedef alan Ukrayna değil, izin veren ülkeler olacak." ifadelerini kullandı.



Kremlin açıklamasında ayrıca, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin yangına körükle gittiği ve Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmaya çalıştığı belirtildi.