Kremlin'den yeşil ışık: Putin-Trump görüşmesi kesinlikle gerekli

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’daki ve dünyadaki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya ile ABD arasındaki görüşmelere değindi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ay Suudi Arabistan’a yapacağı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi düşündüğüne dair yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara yanıt veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seyahat planının olmadığını belirtti.

Peskov, "Böyle bir toplantı kesinlikle herkesin dilinde ve pek çok yönden bu toplantının kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu toplantının uygun şekilde hazırlanması gerekiyor ve çeşitli uzman düzeylerinde çabalar gerektiriyor. Ancak şu an için bu konuda herhangi bir somut bilgi yok" dedi.

