Kremlin’e Ukrayna sorusu: Bir sonraki görüşme ne zaman?

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süre sonra ilk kez İstanbul’da yapılan doğrudan görüşmelerin sonrasında iki ülke heyetlerinin ne zaman yeniden bir araya geleceği merak konusu oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün konuya dair değerlendirmede bulundu. Peskov, doğrudan barış görüşmelerinin sonraki turunun ne zaman yapılacağına taraflar hazır olduğunda karar verileceğini söyledi.



2 Haziran Pazartesi günü Çırağan Sarayı’nda yapılan ikinci tur görüşmelerde tarafların birbirlerine talep ve koşullarının olduğu memorandumları ilettiğini hatırlatan Peskov, “Şurası açık ki takas edilen taslak memorandumları gözden geçirmek biraz zaman alacak. Taraflar hazır olduğunda bir sonraki turun tarihlerini de kararlaştıracaklar” diye konuştu.



“UKRAYNA KÖPRÜYE SALDIRDI AMA HASAR YOK”



Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım ile Rusya’yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü’nde dün yaşanan patlama hakkında da konuştu. Peskov, Ukrayna’nın Kerç Köprüsü’ne saldırdığını ve bir patlama olduğunu ancak hasar bulunmadığını söyledi.



“Patlama oldu” diyen Peskov, “Hiçbir şey zarar görmedi. Köprü çalışıyor. Kiev rejimi sivil altyapıya saldırı teşebbüslerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya’nın ihtiyati tedbirler aldığını da sözlerine ekledi.

