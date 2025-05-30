Kremlin: Müzakerecileri İstanbul'a gönderiyoruz, 2 Haziran'da görüşmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'nın ardından Ukrayna'ya yaptığı ziyaret devam ederken, Rusya'nın 2 Haziran'da Türkiye'de gerçekleşmesini istediği Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair Kremlin'den açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, Ruya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e işaret ederek, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor" dedi.

"GÖRÜŞMELER SONUÇ VERİRSE PUTİN-ZELENSKİ ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLİR"



Peskov, açıklamasında, "Rus heyeti İstanbul'a gidiyor ve 2 Haziran'da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak" dedi. Peskov'un açıklamasında ayrıca "Ukrayna görüşmeleri sonuç verirse, Putin-Zelenski zirvesini değerlendiriz" ifadelerine yer verildi.

16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinin öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'da bekleyeceğini açıklamıştı. Görüşmelerden bir gün önce Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Zelenski, Putin'in Türkiye'ye gelmemesi sonrası İstanbul'a görüşmeler için bir heyet göndermişti.

"İSTANBUL'DA ATEŞKES ŞARTLARI GÖRÜŞÜLECEK"

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, İstanbul'da ateşkes şartlarının görüşüleceği ifade edildi. Açıklmaada, Rusya ve Ukrayna'nın memorandum tasarılarının görüşüleceği, detayların ise kamuoyuna açıklanmayacağı belirtildi.