Kremlin sinyal bekliyor: "Putin, Trump ile görüşmeye hazır"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Putin ile Trump arasındaki olası bir görüşmeyi de değerlendiren Peskov, "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın "petrol fiyatları düşerse Ukrayna savaşı biter" açıklamasını değerlendirerek, "Bu çatışma petrol fiyatlarına bağlı değil. Bu çatışma, Rusya'nın ulusal güvenliğine ve malum bölgelerde yaşayan Rusların hayatlarına yönelik tehditler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın endişelerini tümüyle reddetmesi nedeniyle yaşanıyor." dedi.



Kremlin sözcüsü, Trump'ın, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski anlaşmaya hazır" açıklamasını da yorumladı.

Peskov, "Zelenski anlaşmaya hazır olamaz. Çünkü anlaşmaya varmak için müzakere yürütülmesi gerekiyor. Zelenski, kendi kararnamesiyle müzakereleri yasaklamıştı." diye konuştu.



Trump dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile savaşın sona ermesini sağlamak için Putin ile en kısa sürede görüşmek istediğini dile getirmişti.