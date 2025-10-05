Kreş zincirine siber saldırı: Hackerlardan şaşırtan özür

Birleşik Krallık merkezli uluslararası kreş zinciri Kido, büyük bir veri ihlaliyle gündeme geldi.

Şirketin çevrimiçi sistemlerine sızan Radiant adlı hacker grubu, 8 bin çocuğa ait bilgileri ele geçirdiğini duyurdu.

Independent'ta yer alan habere göre, Sızdırılan veriler arasında çocukların yanı sıra ebeveynleri ve bakıcılarının isimleri, adresleri, ulusal sigorta numaraları ve fotoğrafları da yer aldı. Radiant, bu bilgilerin silinmesi karşılığında 100 bin sterlinlik (yaklaşık 5 milyon 600 bin TL) Bitcoin talebinde bulundu.

Grup, fidye talebini kabul ettirmek için bazı ailelerle doğrudan iletişime geçerek, verileri ellerinde bulundurduklarını kanıtlayan örnekler paylaştı.

HACKER TOPLULUKLARINDAN ÇOCUKLARA SALDIRMAYIN UYARISI

Ancak bu girişim, hacker topluluğu içinde de tepki çekti. Diğer bazı siber korsan grupları, Radiant’a “İtibar önemlidir, çocuklara saldırmayın” diyerek karşı çıktı. Gelen tepkilerin ardından Radiant geri adım atarak Çarşamba günü yayımladığı mesajda, “Çocuklara zarar verdiğimiz için üzgünüz” ifadesini kullandı ve tüm verileri sildiğini iddia etti.

Kido ise olayın ardından yaptığı açıklamada, fidye ödemeyeceklerini ve yetkililerin yönlendirmesine uyduklarını bildirdi. Şirket, siber güvenlik uzmanlarıyla çalışarak çalınan verilerin sistemlerden tamamen kaldırılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Ancak birçok ebeveyn, hackerların özrüne inanmadıklarını ve Kido’nun yeterli şeffaflık göstermediğini savunuyor. Bazı ailelerin şirkete karşı toplu dava açmaya hazırlandığı bildirildi.