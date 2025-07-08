Kreşte verilen boyalı yemekler, 233 çocuğu hastanelik etti

Çin’in Gansu eyaletindeki Tianshui kentinde bir kreşte verilen yemekte insan tüketimi için üretilmemiş boyaların kullanılması üzerine 233 çocuk hastanelik oldu. Yemek üzerinde yapılan inceleme, içindeki kurşun miktarının ulusal güvenlik seviyesinin 2 bin katı olduğunu ortaya koydu.



BBC’nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Peixin isimli kreşte çocuklara buharda pişirilmiş kırmızı hurma keki ve mısırla hazırlanmış sosisli verildi. Polisin açıklamasına göre, okul müdürü mutfak çalışanlarından yemekte kullanılacak boyaların çevrimiçi olarak tedarik edilmesini istedi. Çocukların hastalanmasının ardından yetkililer saklanan malzemeleri aramak durumunda kaldı. Polisin açıklamasında, boyanın üzerinde açık bir şekilde “yenilmez” yazdığı ifade edildi.



UZUN VADELİ ETKİLERİNDEN ENDİŞE DUYULUYOR



Bir ebeveyn, BBC’ye yaptığı açıklamada, kurşun zehirlenmesinin oğlunun karaciğeri ve sindirim sistemi üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda endişeli olduğunu söyledi.



Liu, diğer ebeveynlerin uyarısının ardından geçen hafta oğlunu tetkikler için hastaneye götürdü. Liu’nun oğlunun 10 gün boyunca tedavi görmesi ve ilaç kullanması gerekti.



Çin devlet medyasına yansıyan ve mutfaktakı güvenlik kamerasından alındığı ifade edilen görüntülerde, çalışanların yemeklerin içine boya pigmenti kattığı görülüyordu.



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer, kek ve sandviçte sırasıyla bin 52 miligram ve bin 340 miligram kurşun tespit etti. Çin’de güvenli kabul edilen kurşun seviyesi ise 0,5 miligram düzeyinde.



SEMPTOMLAR MART AYINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR



Özel bir işletme olan kreşin müdürü ve baş yatırımcısının da aralarında olduğu yedi diğer kişi hakkında “toksik ve zararlı yemek” üretme şüphesiyle soruşturma yürütüleceği açıklandı.



Boyanın ne kadar zamandır gıdaların içinde kullanıldığı bilinmezken, pek çok ebeveyn çocuklarının mart ayından bu yana mide ve bacak ağrısı ve iştahsızlık yaşadığını anlattı.



Anne-babaların endişelerini yerel yetkililere bildirmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Tianshui Belediye Başkanı Liu Lijiang, yaşanan bu olayın gıda güvenlik denetimlerindeki eksiklikleri ve zaafları ortaya koyduğunu, kentin bu olaydan ders alacağını söyledi.

