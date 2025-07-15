Kreşte tecavüz skandalı: Avustralya 800 bebeğe daha test yapacak

Avustralyalı yetkililer, tecavüz de dahil olmak üzere bebek yaştaki çocuklara karşı işlediği suçlarla gündeme gelen Joshua Dale Brown adlı adamın iş yerlerine odaklandı.

Yetkililer, adamı istihdam eden dört bakım merkezindeki 800 çocuk için bulaşıcı hastalık testi yapılmasını tavsiye etti.

Daha önce de 20 çocuk bakım merkezindeki yaklaşık 1.200 çocuğun önlem olarak testten geçirilmesi istenmişti.

26 yaşındaki Brown, mayıs ayında tutuklandı ve 70 suçlamayla karşı karşıya. Polis, Brown'ın Nisan 2022'den Ocak 2023'e kadar 5 aylıktan ile 2 yaşına kadar olan 8 çocuğu istismar ettiğini bildirdi.

TESTİN SONUCU AÇIKLANMADI

Polis tarafından yapılan güncelleme, Brown'ın Ocak 2017 ile Mayıs 2025 arasında çalıştığı yerler listesine dört çocuk bakım merkezinin daha eklenmesinin ardından geldi. Polisin, Brown'ın orada çalışmadığını tespit etmesinin ardından bir merkez önceki listeden çıkarıldı.

Yetkililer Brown'ın cinsel yolla bulaşan enfeksiyon testinin pozitif çıkıp çıkmadığını açıklamadı ancak söz konusu suçların işleniş biçiminin, bazı çocukların bulaşıcı hastalık taramasından geçirilmesini gerektirebileceğini söyledi.

EYLÜLDE MAHKEMEYE ÇIKACAK

Brown'ı istihdam eden çocuk bakımı işletmecisi G8 Education, 400'den fazla merkezde güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasını hızlandıracaklarını belirtti.

Ayrıca, polis soruşturması ve cezai takibat tamamlandıktan sonra Brown hakkındaki suçlamaların bağımsız bir incelemesini yaptıracağını söyledi.

Brown'ın eylül ayında Melbourne Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.