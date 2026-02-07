Kripto borsasında dev hata. Kullanıcılara 40 milyar dolarlık Bitcoin gönderildi

Güney Koreli kripto para borsası Bithumb, bir promosyon sırasında yaşanan teknik hata nedeniyle kullanıcılara yanlışlıkla 40 milyar doların üzerinde Bitcoin gönderdiğini açıkladı. Hata, platformda kısa süreli bir satış dalgasına ve sert fiyat oynaklığına yol açtı.

Borsa, cuma günü meydana gelen hatanın ardından 35 dakika içinde 695 kullanıcının işlem ve para çekme yetkilerini durdurduğunu bildirdi.

2 BİN WON YERİNE 2 BİN BITCOIN

Yerel basında yer alan haberlere göre Bithumb, bir kampanya kapsamında her kullanıcıya yaklaşık 2 bin won (1,37 dolar) göndermeyi planlıyordu.

Ancak sistem hatası nedeniyle her bir kullanıcıya yaklaşık 2 bin Bitcoin transfer edildi. Toplamda 620 bin Bitcoinin yanlışlıkla gönderildiği belirtildi.

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Bithumb, cumartesi günü yayımladığı açıklamada, “Bu promosyon etkinliğinin dağıtım sürecinde yaşanan karışıklık nedeniyle müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Platform, yanlışlıkla gönderilen Bitcoinlerin yüzde 99,7’sinin geri alındığını, kaybolan kısmın ise şirketin kendi varlıklarıyla tamamen karşılanacağını duyurdu.

FİYATLAR KISA SÜREDE SERT DÜŞTÜ

Borsa, bazı kullanıcıların yanlışlıkla gönderilen tokenları satması nedeniyle Bitcoin fiyatlarında kısa süreli “sert oynaklık” yaşandığını kabul etti.

Platforma ait grafiklere göre Bitcoin fiyatı cuma gecesi kısa bir süreliğine yüzde 17 düşerek 81,1 milyon won seviyesine kadar geriledi. Şirket, durumu beş dakika içinde kontrol altına aldığını bildirdi.

“SİBER SALDIRI YOK”

Bithumb, olayın herhangi bir dış saldırı ya da güvenlik ihlaliyle bağlantılı olmadığını özellikle vurguladı.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, bu hafta genel piyasa düşüşüyle birlikte gerilerken, Donald Trump’ın Kasım 2024’teki seçim zaferinin ardından kaydedilen kazançların bir kısmı da silindi.