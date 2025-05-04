Kripto milyonerinin babası kaçırıldı: Fidye isteyenler parmağını kesti

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kripto milyonerinin fidye için kaçırılan babasının kurtarılması için haftasonu baskın düzenlendiği açıklandı. Polis, beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, kimliği açıklanmayan adamın Paris’in Essonne bölgesinde olduğu tespit edildi. Polis, bunun üzerine 3 Mayıs Cumartesi akşamı geç saatlerde söz konusu adrese baskın düzenledi.



KARGO ARACINA BİNDİRİP KAÇIRMIŞLAR



Kripto milyonerinin babasının perşembe günü sabah saatlerinde Paris’in 14’üncü bölgesinde kaçırıldığı belirtildi. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla AFP haber ajansına açıklama yapan bir polis memuru, kar maskesi takan dört erkeğin adamı zorla bir kargo aracına bindirerek kaçırdığı bilgisini verdi.



Savcılık açıklamasında, “mağdurun görünüşe göre kripto para alanında servet kazanmış olan bir adamın babası olduğu ve söz konusu suçun da fidye için işlendiği” ifade edildi.



LE PARİSİEN: 5-7 MİLYON EURO FİDYE İSTEDİLER



Fransa’nın Le Parisien gazetesi, yaşlı adamı kaçıranların 5 ile 7 milyon euro arasında fidye istediğini aktardı. Soruşturmaya yakın bir kaynak da AFP’ye yaptığı açıklamada, babanın parmaklarından birinin kesilmiş olduğunu anlattı. Kaynak, polisin söz konusu adrese baskın düzenlememiş olması halinde adamın başka uzuvlarının da kesilebileceğinden endişe edildiğini kaydetti.



İlk etapta dört şüpheliyi gözaltına alan polis, “olasılıkla suçlular tarafından kullanılan” bir aracı süren beşinci bir şüpheliyi de gözaltına aldı.



FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA



Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak milyonerin babasının serbest bırakılması için düzenlenen polis operasyonunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.



Kaçırılan adamın eşi de savcılara verdiği ifadede her ikisi de Malta’da bir kripto pazarlama şirketi olan baba-oğulun geçmişt tehditler aldığını anlattı.



David Balland isimli Fransız bir kripto zengini ve eşi de 21 Ocak’ta kaçırılmış, Ballard’ın parmağı da fidye isteyen kişilerce kesilmişti. Balland, bir gün sonra kurtarıldı, sevgilisi ise Essonne’da bir araçta bağlı şekilde bulundu.

