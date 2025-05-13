Kripto para patronunun kızını kaçırmaya çalıştılar

Silahlı saldırganlar Paris'te tanınmış bir Fransız kripto para girişimcisi olan Pierre Noizat'nın kızını ve torununu kaçırmaya çalıştı.

Fransa'nın başkentinin 11. bölgesinde gündüz vakti meydana gelen olay, ülkenin büyüyen kripto endüstrisindeki kişileri hedef alan bir dizi şiddet olayına bir yenisini ekledi.

Polis kaynaklarının AFP'ye yaptığı açıklamada, dört maskeli erkeğin bir minibüsten atlayıp, kripto para borsası Paymium'un CEO'su olan Noizat'nın kızını ve torununu araca zorla bindirmeye çalıştığını ifade etti.

Saldırganlar, kadının kaçırma girişimini engellemeye çalışan partnerini de darp etti.

Başarısız olan kaçırma girişiminde üç mağdur da hafif yaralanarak hastaneye götürüldü.

DAHA ÖNCE DE KRİPTO PATRONLARI KAÇIRILDI



Ocak ayında Fransız kripto para patronu David Balland ve ortağı da kaçırılmıştı.

Kripto para şirketi Ledger'ın kurucu ortağı olan Balland'ın parmağı saldırganlar tarafından kesilmişti. Saldırganlar kripto para cinsinden büyük bir fidye talep etmişti.



Fidyenin ödenip ödenmediği ise açıklanmadı.