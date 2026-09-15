Kripto parayla 230 milyon dolarlık petrol anlaşması kabusa dönüştü

Polonya 'nın devlet destekli enerji şirketi Orlen'in Venezuela 'dan milyonlarca varil petrol satın alma girişimi, yüz milyonlarca dolarlık zarara ve geniş çaplı bir soruşturmaya dönüştü.

Orlen'in İsviçre merkezli ticaret kolu Orlen Trading Switzerland (OTS), 2023'ün sonlarında aracılar üzerinden Venezuela'dan yaklaşık 6 milyon varil petrol almak için anlaşmaya vardı.

Petrolün toplam değerinin yaklaşık 345 milyon dolar olması bekleniyordu.

Ancak aracılara yüz milyonlarca dolar aktarılmasına rağmen Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA beklenen ödemeleri alamadı ve satın alınan petrolün neredeyse tamamı teslim edilmedi.

Polonyalı soruşturmacılar şimdi paranın en azından bir bölümünün kripto para işlemleriyle taşındığını değerlendiriyor.

230 MİLYON DOLAR ARACI ŞİRKETE GİTTİ

Anlaşma, ABD'nin Venezuela petrol sektörüne yönelik yaptırımları geçici olarak gevşettiği dönemde yapıldı. Bu süreçte OTS'nin Hannon International adlı aracı şirkete yaklaşık 230 milyon dolar gönderdiği bildirildi.

Dubai merkezli bir başka aracı olan Horizon Global'a ise yaklaşık 100 milyon dolar daha aktarıldı. Ancak Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA beklenen ödemeleri alamadı.

Anlaşma kapsamında teslim edilmesi gereken ham petrol de gelmedi. Böylece yüz milyonlarca doların nereye ve hangi yöntemlerle aktarıldığı Polonya'daki soruşturmanın merkezine yerleşti.

KRİPTO PARA ŞÜPHESİ

Polonyalı soruşturmacılar, paranın en azından bir kısmının hareketinde kripto para işlemlerinin kullanıldığına inanıyor.

Özellikle değeri ABD dolarına sabitlenen USDT gibi stablecoinlerin işlemlerde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Bu yöntem, paranın geleneksel uluslararası bankacılık sisteminin dışında ve sınırlar arasında hızlı şekilde hareket ettirilmesine imkan sağlıyor.

Venezuela da ABD yaptırımlarının geleneksel finans sistemine erişimini kısıtlamasının ardından petrol ticaretinde USDT gibi dijital varlıklardan yararlanmaya başlamıştı.

TANKERLER PETROL BEKLEDİ

Orlen açısından mali kayıp yalnızca aracılara gönderilen parayla sınırlı kalmadı.

Venezuela'dan petrolü almak üzere tankerler kiralandı ancak gemiler yükleme yapılmadan beklemek zorunda kaldı. Reuters'ın daha önceki haberine göre bekleyen tankerlerin günlük maliyeti yaklaşık 600 bin dolara kadar ulaştı.

TOPLAM ZARAR 400 MİLYON DOLARI AŞTI

Olayda öne çıkan 230 milyon dolarlık ödeme, Orlen'in uğradığı toplam zararı ifade etmiyor.

Diğer ödemeler, değer kayıpları ve ek maliyetler hesaba katıldığında Venezuela bağlantılı işlemlerden doğan toplam zararın 400 milyon doların üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Yaşananlar, Avrupa'nın büyük enerji şirketlerinden birinde son yılların en dikkat çekici kurumsal yönetim krizlerinden birine dönüştü.