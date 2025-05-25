Kripto yatırımcısından şifre işkencesi: Bacağını kestiği adamı 5’inci kattan sarkıtmış

ABD’nin New York kentinde John Woeltz isimli bir kripto para yatırımcısı, yerel saatle cumartesi sabahı Manhattan’da ceza mahkemesine çıkarılarak İtalyan bir adamı kaçırmakla suçlandı.

Cuma günü gözaltına alınan 37 yaşındaki Woeltz’in bu kişiyi kaçırdıktan sonra darp ettiği ve işkenceye maruz bıraktığı belirtildi. Kripto yatırımcısının kripto para şifrelerini ele geçirmek için adam işkence ettiği ileri sürüldü. Şüphelinin çarşamba günü yeniden hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.



30 BİN DOLARA KİRALADIĞI EVDE İŞKENCE ETMİŞ



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, söz konusu işkence olayı, Manhattan’daki lüks semtlerden Soho’daki bir evde yaşandı. İşkenceye uğrayan adam, cuma günü evden kaçarak polisten yardım istedi. Polis, ardından Woeltz’i gözaltına aldı.



The New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde, polisin evde haftalar süren işkenceyi belgeleyen Polaroid fotoğraflar bulduğunu aktardı.



İddiaya göre, kripto para yatırımcısı ve iki suç ortağı, 28 yaşındaki italyan adamı, Woeltz’in aylık yaklaşık 30 bin dolara kiraladığı evde alıkoyarak işkence etti. Mağdur, polise verdiği ifadede, ABD’ye 6 Mayıs’ta geldiğini ve o gün Woeltz tarafından kaçırıldığını anlattı.



ŞİFRESİNİ VERMEDİ, HAFTALARCA İŞKENCEYE UĞRADI



ABD basınına yansıyan iddialara göre, Woeltz ve beraberindeki bir başka erkek, mağdurun cihazlarını ve pasaportunu çaldı ve Bitcoin şifresini kendilerine vermesini istedi. Böylelikle adamın kripto paralarını çalabileceklerdi. Mağdur, bu talebi reddedince haftalarca sürecek olan işkence başladı.



İtalyan adamın verdiği bilgilere göre, iki fail, kendisini dövmüş, kendisine elektrik vermiş, silahla başına vurup silah doğrultmuş ve 5 katlı evin tepesinden aşağı sarkıtmıştı. Ölümle de tehdit edilen mağdurun bir bacağı da testereyle kesilmiş, adama ailesinin öldürüleceği söylenmiş ve kokain içmeye zorlanmıştı.



Polise ifade vermeyi reddeden ve derhal avukatını isteyen Woeltz, aralarında fidye amaçlı kaçırmanın da olduğu dört suçtan hakim karşısına çıkarıldı. Hakim Eric Schumacher, şüphelinin kefalet hakkı olmadan tutuklanmasına hükmetti. Aynı olayla bağlantılı olarak 24 yaşındaki bir kadın da gözaltına alındı.

